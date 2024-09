Paralympics: Maike Hausberger peilt Medaille im Straßenrennen an

Am Mittwoch steht bei den Paralympics das Einzelzeitfahren an, wo Hausberger als Weltmeisterin antritt. Die Straßenrennen sind am Samstag, dort war sie im Vorjahr WM-Dritte. "Ich habe mich mit dem Bundestrainer besprochen und dann haben wir gesagt, dass wir einen Tag Ruhe machen, um den Übergang von Bahn auf Straße zu schaffen", so die Cottbuserin: "Es wäre falsch, wenn man einfach übergehen würde. Man muss ein bisschen Luft holen, das machen wir jetzt auch."

Generell habe sich nach der verpassten Paralympics-Qualifikation in der Leichtathletik in Tokio der Wechsel aufs Rad nicht erst mit dieser Bronzemedaille "gelohnt", so Hausberger: "Ich musste die Sportart finden, in die ich mich am meisten hineinlegen und mein Potenzial ausschöpfen kann. Die habe ich im Radsport gefunden."