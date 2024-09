Paralympics: Edina Müller und Co. jagen Medaillen in Paris!

Kanutin Edina Müller greift am Schlusstag der Paralympics in Paris nach einer Medaille. Die deutsche Fahnenträgerin gewann im windigen Wassersportstadion von Vaires-sur-Marne ihr Halbfinale im Einer-Kajak in der Startklasse KL1 über 200 m in 57,10 Sekunden locker. Im Endlauf um 11.25 Uhr visiert die Tokio-Siegerin weiteres Edelmetall an.