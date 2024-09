Nach Mockridge-Skandal: Vogel im Fadenkreuz

Was als einfache Kritik begann, hat sich für die ehemalige Radsportlerin und Olympiasiegerin Kristina Vogel zu einem Albtraum entwickelt. Nach ihrer scharfen öffentlichen Stellungnahme gegen Comedian Luke Mockridge und die Podcaster Nizar Akremi und Shayan Garcia sieht sich Vogel einer Welle aus Hass und Bedrohungen ausgesetzt.

Auf Instagram teilte sie die erschreckenden Nachrichten, die sie täglich erreichen: „Dreckiges Miststück“, „ekelhafte Ratte“, „ich wünsche dir den Tod“. Vogel steht nun mitten im Kreuzfeuer einer Hetzjagd, die sich in den sozialen Medien abspielt.

Der Auslöser: Mockridges Entgleisungen

Der Ursprung dieser Eskalation liegt in dem Podcast Die Deutschen, in dem Mockridge Witze über die Paralympics und deren Teilnehmer machte. Sätze wie: „Es gibt Menschen ohne Arme und Beine, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat gewonnen“, sorgten für Empörung.