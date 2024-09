Para-Bogenschützin Kliem Sport-Stipendiatin des Jahres

Flora Kliem ist Sport-Stipendiatin des Jahres 2024, nachdem die Para-Bogenschützin bei den Paralympics in Paris das Achtelfinale erreicht.

Para-Bogenschützin Flora Kliem ist Sport-Stipendiatin des Jahres 2024. Das gaben gaben Deutsche Bank und Sporthilfe im Rahmen des erstmalig ausgetragenen POWWOW Sports Festivals in Düsseldorf bekannt. Die EM-Neunte hatte sich als einzige deutsche Starterin im Bogenschießen für die Paralympics qualifiziert. In Paris schied sie im Achtelfinale aus.

Trotz Beinamputation und mehrerer Operationen absolvierte die 26-Jährige ihre Prüfungsleistungen in ihrem Studium des Grundschullehramts an der Universität Kassel und bestand diese mit Bravour. In der öffentlichen Online-Abstimmung im Juli erhielt Kliem die meisten Stimmen und verwies Tabea Botthof (Eishockey), Luka Herden (Leichtathletik), Nico Paufler (Kanurennsport) und Sonja Zimmermann (Hockey) auf den geteilten zweiten Rang.