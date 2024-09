Paralympics: Irre! 2,46-Meter-Gigant muss auf dem Boden schlafen

Die deutschen Sitzvolleyballer haben sich bei den Paralympics in Paris vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert: Am Dienstag um 12 Uhr treffen sie im letzten Vorrundenspiel auf den Iran und damit auf den zweitgrößten Menschen der Welt.

Mehrzad schläft auf dem Boden

Sitzvolleyball-Gigant strebt Hattrick an

Bei den Paralympics 2021 in Tokio konnten er und seine Mannschaft den ersten Platz verteidigen. Zudem gilt Mehrzad für viele nicht nur als Ausnahmeathlet, sondern auch als Symbolfigur des paralympischen Sports. Mehrzad wurde mit Akromegalie (eine ausgeprägte chronische Erkrankung, die durch einen Überschuss an Wachstumshormonen verursacht wird) geboren und kam erst im Alter von 23 Jahren zum Sitzvolleyball.

Seit der ersten Teilnahme an einem Sitzvolleyballturnier bei den Paralympischen Spielen 1988 in Arnheim hat der Iran sieben von neun Turnieren gewonnen. Mit einem weiteren Sieg in Paris 2024 würde Mehrzad den Hattrick perfekt machen und seine Position als einer der erfolgreichsten Athleten in der Geschichte des Sitzvolleyballs festigen.