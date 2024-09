Paralympics: Nächste Goldmedaille für Deutschland!

Rad-Weltmeisterin Maike Hausberger hat die fünfte deutsche Goldmedaille bei den Paralympics in Paris gewonnen. Nach Zeitfahr-Bronze auf der Bahn war die 29-Jährige aus Trier am Mittwochmorgen auf der Straße im 14,1 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr der Startklasse C1 bis 3 in 21:30,45 Minuten nicht zu schlagen. Zuvor hatte Routinier Michael Teuber die Silbermedaille geholt.

Paralympics: Deutschland mit fünf Goldmedaille in Paris

Der fünfmalige Paralympicssieger Teuber musste sich in 21:18,14 Minuten im Zeitfahren der Klasse C1 wie bei der WM im vergangenen Jahr in Glasgow nur Spanier Ricardo Ten Argiles (20:39,53) geschlagen geben. Im selben Rennen kam Pierre Senska in 21:58,34 Minuten wie in Tokio auf Rang vier, dem Berliner fehlten 40 Sekunden zu Bronze.