Die deutschen Sitzvolleyballer schrammt am ersten Finaleinzug bei den Paralympics seit 40 Jahren vorbei. Eine Medaillen-Chance bleibt aber.

Im Spiel um Bronze geht es am Freitag (15.00 Uhr) gegen Tokio-Favorit Iran um den zweitgrößten Menschen der Welt Morteza Mehrzadselakjani oder Ägypten. Erstmals seit London standen die deutschen Sitzvolleyballer bei den Paralympics mal wieder unter den besten vier. Neben der Bronzemedaille 2012 hatte es 1992 in Barcelona ebenfalls Bronze und 1984 in Mandeville Silber gegeben.