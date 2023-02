Free-TV Highlight: Der NFL Super Bowl LVII

Das große Finale der NFL-Saison findet 2023 am 12. Februar in Arizona statt. Gespielt wird in der Heimstätte der Arizona Cardinals – dem knapp 72.000 Zuschauer fassenden State Farm Stadium im sonnigen Glendale, Arizona. Das Stadion war bereits zweimal Austragungsort des wichtigsten Sportereignisses der USA: dem Super Bowl XLII in 2008 und dem Super Bowl XLIX in 2015.