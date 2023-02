Viessmann und Laura Dahlmeier - Schlau gewinnt

Laura Dahlmeier ist gerne in der Natur unterwegs. Deshalb beschäftigt sie sich sehr intensiv mit nachhaltigen und klimafreundlichen Energielösungen.

2019 trifft sie eine besonders weitreichende Entscheidung und beendet ihre Karriere – mit nur 25 Jahren. Doch für Laura ist klar: „Es war die richtige und damit auch eine schlaue Entscheidung, denn nach dem Biathlon wartete noch so viel mehr auf mich, das ich noch entdecken wollte.“

Neben einem Sportwissenschaftsstudium beginnt sie auch eine Ausbildung als Bergführerin. In den Bergen sind schlaue Entscheidungen besonders wichtig, denn als Bergführerin übernimmt sie nicht nur die Verantwortung für sich selbst, sondern auch für andere – dabei ist sie sich immer über die Tragweite ihrer Entscheidungen und deren mögliche Konsequenzen bewusst. Ein prägendes Erlebnis war es für Laura, wie sie bei einer Bergtour in ein Gewitter geriet. Die Situation drohte brenzlig zu werden, und heute ist ihr klar, dass sie sich in einer solchen Situation anders verhalten würde.