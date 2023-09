cupra-wir-lieben-padel

Wenn sich die besten Padel-Spieler Ende September in Düsseldorf messen, ist es nicht nur ein Event, es ist ein Statement. Erstmals findet ein Turnier der World Padel Tour (WPT) in Deutschland statt – und der Sport ist gekommen, um zu bleiben.

Davon ist auch CUPRA überzeugt, weshalb sich der spanische Automobilhersteller schon früh in dieser jungen Sportart engagierte. Vor zwei Jahren startete bereits eine Kooperation mit der WPT. „Padel und CUPRA – das passt einfach perfekt zusammen. Die Sportart erfreut sich stark wachsender Popularität, steht für Dynamik und hat ein enormes Potenzial“, erklärt Giuseppe Fiordispina, Leiter Marketing CUPRA Deutschland, und fügt hinzu: „All dies trifft genauso auf CUPRA zu. Deswegen lag die Zusammenarbeit förmlich auf der Hand.

CUPRA und Padel? Das passt

Gemeinsam will man dem Sport nun auch in Deutschland zum Durchbruch verhelfen. Eine Herausforderung, doch genau deshalb passen Padel und CUPRA so gut zusammen. Auch CUPRA ist ein Herausforderer, den anfangs nicht jeder kannte. Aber als junge Automobilmarke, die Dinge anders macht, ist CUPRA mittlerweile zu einer der am schnellsten wachsenden Marken in Deutschland geworden.

Victoria Kunz ist die Nummer 1 der deutschen Rangliste und möchte langfristig unter die Top 100 der Welt

Diesen Weg soll auch Padel gehen. Wie CUPRA ist der Sport jung, dynamisch, von Performance getrieben und bereit für die große Bühne. Und Padel hat auch schon nationale Größe, die den Sport voranbringen sollen.

Die deutschen Gesichter des Padel-Booms

„Ich war sofort Feuer und Flamme“, schwärmt Johannes Lindmeyer vom ersten Kontakt mit der Sportart, die seit 2014 sein Leben bestimmt.

Der 30-Jährige war zu diesem Zeitpunkt auf dem Tennisplatz zuhause, beschäftige sich jedoch immer mehr mit der Boomsportart, die in Spanien bereits hinter Fußball auf Rang zwei liegt. „2018 wechselte mein Fokus auf Padel und heute spiele ich kaum noch Tennis“, beschreibt der CUPRA-Markenbotschafter seine Entwicklung.

Mittlerweile ist der Wuppertaler die deutsche Nummer eins – gefolgt von seinem Doppelpartner Matthias Wunner. Nun will das Erfolgsduo auch international für Furore sorgen und in die Top 100 stürmen, wie Wunner selbstbewusst als Ziel ausgibt.

Gemeinsam mit dem Damen-Doppel Victoria Kurz und Denise Höfer, die ebenfalls national das Maß aller Dinge sind und zum CUPRA Tribe gehören, sind sie die deutschen Gesichter des weltweiten Padel-Booms.

Die erste Bekanntschaft mit dem Padel-Court endete für Jonas Messerschmidt in der Notaufnahme - dennoch ist er dem Sport treu geblieben

Angeführt wird der deutsche CUPRA Tribe von Jonas Messerschmidt, dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Als „Schmetterschmidt“ bekannt, mischt der 35-Jährige seit 2017 in der Padel-Szene mit. Seitdem war er bei je zwei Welt- und Europameisterschaften dabei. „Bei der EM 2021 in Marbella sind wir Siebte geworden, das war das Nonplusultra“, erinnert er sich an seinen bislang größten Erfolg.

Padel wächst – auch in Deutschland

Mit der Aufnahme der ersten deutschen Spieler in den CUPRA Tribe ist das Unternehmen in der deutschen Padel-Szene zum wichtigen Akteur geworden, der auch Partner des Deutschen Padel-Verbands (DPV) ist. Zudem ist CUPRA Partner der CUPRA GERMAN PADEL SERIES und dem Finale CUPRA GERMAN PADEL MASTERS. Aber neben nationalen Turnieren soll Padel auch in der Breite gestärkt werden.

Aktuell ist die Automarke an 36 Standorten mit 156 Plätzen als Partner vertreten. Weitere Courts sind schon in Planung. Zudem engagieren sich lokale CUPRA Garagen bei Padel-Clubs vor Ort und übernehmen so Verantwortung in der direkten Nachbarschaft.

Zusätzlich stehen Händlern mobile Courts zur Verfügung. Diese können bei Filialeröffnungen, Musikfestivals oder Straßenfesten aufgebaut werden. So bringt CUPRA Padel in die Mitte der Gesellschaft.

Tennis? Squash? Padel!

Doch was macht die Faszination Padel aus? Gespielt wird stets im Doppel. „Der Teamgedanke reizt mich“, erklärt Kurz ihre Leidenschaft für Padel.

Denise Höfer und Victoria Kunz sind das Maß aller Dinge im deutschen Padel-Sport. Die beiden trainieren bis zu fünfmal pro Woche gemeinsam

Das Spielfeld ist 10 Meter breit und 20 Meter lang. Wie beim Tennis wird der Platz von einem Netz geteilt. Punktvergabe und Zählweise sind ebenfalls dem Tennis entnommen.

Der Aufschlag wird jedoch ausschließlich unter der Hüfte ausgeführt. Dazu gibt es Wände wie beim Squash, die Teil des Spielfeldes sind.

Kreativität und Stimmung - Padel überzeugt

Diese spektakuläre Kombination aus zwei Sportarten macht Padel so einzigartig. „Padel ist eine kreative Sportart, die mehr Varianten bietet als Tennis“, zieht Höfer einen Vergleich. „Zudem ist es eine Teamsportart und es läuft oft Musik. Die Atmosphäre steht in Kombination mit dem Wettkampfgedanken im Vordergrund.“

Von dieser Kreativität und Atmosphäre können sich die Fans in Düsseldorf selbst überzeugen. Eines scheint jedoch jetzt schon klar: Die Faszination um diesen Sport dürfte nicht so schnell abebben.