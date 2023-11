Eishockey: Erlebe die WM-Silberhelden mit PENNY hautnah

Beim prestigeträchtigen Deutschland-Cup zeigen sich die Silberhelden nun erstmals wieder den deutschen Eishockeyfans nach ihrem sensationellen WM-Coup. Vom 8. bis zum 12. November will das Team von Bundestrainer Harold Kreis an diesen Erfolg anknüpfen und das nächste Eishockeyfest feiern.

Mit Teamleistung zum Erfolg

So soll auch beim Deutschland Cup 2023 der große Wurf gelingen. Als Titelverteidiger und Rekordsieger trifft die deutsche Mannschaft wie bereits im vergangenen Jahr auf Österreich, Dänemark und die Slowakei. Österreich und Dänemark waren auch zwei Gegner in Finnland.

Besonders an Dänemark werden sich die deutschen WM-Fahrer gern erinnern. Nach drei Niederlagen gelang im vierten WM-Spiel gegen den nördlichen Nachbarn die Wende. In einem Offensivspektakel setzte man sich 6:4 durch. Es war der Auftakt zu einer Siegesserie, die das Team bis ins Finale brachte.

Frauen und Männer gemeinsam beim Deutschland Cup

Diese Einheit soll auch beim Deutschland Cup in Landshut wieder überzeugen – weswegen erstmals in der Geschichte dieser Veranstaltung gleichzeitig ein Männer- und Frauenturnier ausgetragen wird.

Zwar sei es eine große Herausforderung, zwei wichtige internationale Turnier parallel an einem Standort zu organisieren, wie DEB-Sportdirektor Christian Künast eingestand. Doch umso mehr freue man sich, „dass wir schon die Ankunft der Teams am Montag zusammen erleben und uns gemeinsam auf die Woche einschwören werden“.

Mit PENNY als starkem Partner an der Seite

PENNY, Teams, Fans! Eine unschlagbare Einheit

Das zeigt auch der Bundestrainer, der in der Kampagne in gewohnter Manier das Kommando übernimmt und in einem PENNY-Shop ein perfekt funktionierendes Team zusammenstellt – so, wie es beim DEB und PENNY gelebt wird.