Das neue BOA Fit System für Alpin-Skischuhe

Schnallenverschlüsse sind seit vielen Jahren Standard bei Alpin-Skischuhen. Dank BOA® Technology hat dieser Winter jedoch einen gewaltigen Innovationsschub im Skischuhbereich gebracht: Die Einführung des BOA® Fit Systems ist die wohl bedeutendste Entwicklung in der Skiindustrie seit der Erfindung von Carvingski. Im Auftaktjahr haben mit Salomon, Atomic, Fischer und K2 vier weltweit führende Skischuhmarken das BOA® Fit System in ihre Skischuhe integriert.

In Zusammenarbeit mit und wissenschaftlich validiert durch das BOA® Performance Fit Lab, ein hochmodernes biometrisches Forschungslabor, stellt das BOA® Fit System gegenüber klassischen Schuh-/Boot-Verschlusssystemen eine bahnbrechende Neuerung dar. Indem es den Fuß umschließt, anstatt Druck nach unten auszuüben, verbessert die Alpin-Konfiguration nicht nur die Passform, sondern steigert auch die Performance erheblich. Durch umfangreiche Tests mit über 1000 Stunden im Schnee und mithilfe von Millionen Datenpunkten hat die Alpine Performance Fit Lösung bemerkenswerte Verbesserungen in den Bereichen Kraft und Fahrpräzision erzielt.

Benni Raich mit dem Atomic Hawx Ultra 130 XTD mit BOA® Fit System

Das System sorgt für eine bessere Kraftübertragung vom Skischuh auf den Ski und damit zu deutlich mehr Kantengriff. Außerdem ermöglicht der überragende Fersenhalt eine souveräne Schwungeinleitung. Das Ergebnis: Skifahrer erleben eine spürbare Leistungssteigerung, die das Gesamterlebnis angenehmer und einfach besser macht.

Von BOA® getestet, von Athleten empfohlen

Im BOA® Fit System für Skischuhe stecken fünf Jahre Entwicklungsarbeit. Dabei sind mehr als 50.000 Stunden in die interne Forschung, die Zusammenarbeit mit Markenpartnern sowie in Skitests mit Experten im Schnee geflossen.

Benni Raich war von Anfang an stark in die Entwicklung des BOA® Fit Systems für Alpin-Skischuhe eingebunden. Die Erfahrungen des ehemaligen Weltmeisters und zweifachen Olympiasiegers flossen laufend ein, sodass das System mit jedem wichtigen Entwicklungsschritt optimiert werden konnte. „Als Rennfahrer bist du immer darauf aus, jeden noch so kleinen Leistungsvorteil zu nutzen“, sagt Raich. „Das BOA Skischuh-Projekt war für mich eine großartige Gelegenheit, meine Erfahrung einzubringen und eng mit dem BOA Team zusammenzuarbeiten – mit dem Ziel, den Fit und die Ski-Performance für kommende Athleten-Generationen aufs nächste Level zu bringen.“

Benni Raich in der Abfahrtshocke

Zusätzlich zu den umfassenden Feldtests hat das 2018 gegründete BOA Performance Fit Lab, dessen Ziel es ist, die Leistungsvorteile durch BOA® in verschiedenen Sportarten wissenschaftlich nachzuweisen, eine skispezifische Studie durchgeführt. Diese in Frontier in Sports veröffentlichte Studie belegt, dass das BOA® Fit System Skifahrern spürbare Leistungsvorteile bietet:

OPTIMIERTE DRUCKVERTEILUNG: Ein um 13 % geringerer Maximaldruck auf den Fußrücken bei einer zugleich präzisen, gleichmäßigen Passform mit millimetergenauer Einstellbarkeit.

VERBESSERTE REAKTIONSFÄHIGKEIT UND KRAFTÜBERTRAGUNG IM SCHWUNGVERLAUF: Bis zu 6 % mehr Spitzenkräfte unter dem Fuß und 10 % mehr Kraftübertragung bei der Schwungeinleitung.

Drehverschluss, Seil, Seilführungen – Langlebigkeit und lebenslange Garantie

Die neueste und innovativste Plattform von BOA® Technology – speziell für den alpinen Skisport entwickelt und für jede noch so herausfordernde Situation am Berg sowie für sportlich aggressives Skifahren gemacht. Der H+i1-Drehverschluss wurde in Tests 3.000-mal geöffnet und geschlossen – das ist genau so oft, wie wenn man den Skischuh an 200 Skitagen mit jeweils 15 Abfahrten nach jeder Abfahrt anpassen würde.

Der Atomic Hawx Ultra 130 XTD mit dem BOA® Fit System

Der BOA® H+i1-Drehverschluss ist extrem strapazierfähig und hält sämtlichen Bedingungen im alpinen Gelände stand – egal ob auf Pisten, Rails im Park, Buckeln, Sprüngen oder

Abenteuern im Backcountry. Bei starker Krafteinwirkung von außen löst sich die Drehverschlusskartusche vom Bajonett, damit das Fit System keinen Schaden nimmt. Die Kartusche kann leicht von Hand wieder eingesetzt werden.