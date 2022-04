Pokernews Phil Hellmuth High Stakes Duel EPT Monte Carlo

Es ist gerade mal ein paar Monate her, dass Hellmuth für Aufsehen während der World Series Of Poker sorgte, da er erneut andere Spieler am Tisch beschimpfte und sogar androhte, das Rio Casino „abzufackeln“. Konsequenzen gab es keine und so ist es nicht überraschend, dass der 16-fache Bracelet-Gewinner sein Verhalten nicht verbessert.