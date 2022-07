Die verhängnisvolle Hand des Tom Kunze

„Kunze wird seinem Gegner ja in jedem Fall eine Range an Händen geben. Da ist die Frage, spielt der Norweger so mit Buben? Oder Damen? Oder Zehnern? Vermutlich nicht, da das Hände sind, mit denen man die 3-bet einfach bezahlen kann. Jetzt bleibt die Frage, hat der Norweger eine Bluffrange? Hat er da Hände wie Ass/Dame oder Ass irgendwas und spielt in der Situation einen Bluff? In der Theorie ist das möglich, Jorstad ist ein starker Spieler. Aber jetzt mit 15 Spielern im Main Event, knapp vor dem Finaltable? Es gibt noch andere Faktoren, aber im Kern geht es darum, hat der Norweger da eine Hand, die er gegen den 5-bet Push wegwirft. So weit man das aus der Ferne sagen kann, vermutlich eher nein. Ich glaube, Kunze wird da noch lange von träumen und sich in den Arsch beissen, dass er da nicht weggeworfen hat.“