GGPoker World Festival gestartet

Beim $10.300 GGMillion$ High Rollers ging es in dieser Woche bei 196 Entries um $1.960.000 an Preisgeldern. Während die erfolgsverwöhnten Pokerspieler aus Deutschland und Österreich in dieser Woche bei 20 bezahlten Plätzen komplett leer ausgingen, feierte der Brasilianer Rodrigo Sirichuk erstmals den Titelgewinn. Der Bracelet-Gewinner der WSOP Online 2023 schaltete am Final Table unter anderem den achtfachen Champion Michael Addamo (8./$71.859), Bryn Kenney (7./$91.647) sowie Dimitar Danchev (6./$116.884) aus. Heads-up führte er gegen Roman Romanovskyi aus der Ukraine dennoch nur knapp mit 11,45 zu 9,05 Millionen Chips, konnte sich aber schnell entscheidend absetzen. Nach gut einer Viertelstunde floppte Sirichuck mit 9♦8♥ auf 7♦J♦10♠ eine Straigth, bekam die letzten Chips gegen 10♦7♣ für Twopair in die Mitte. Das Board lief aus mit 6♥Q♣ und der Brasilianer bekam $394.407 Prämie ausbezahlt.