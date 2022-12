Pokern: Die aktuelle Nr. 1 - wer ist der beste Pokerspieler?

Es gibt viele Pros, die in diesem Zusammenhang genannt werden und spätesten seit diesem Jahr zählt auch GGPoker Integrity Ambassador Jason Koon dazu. Der zwischen Las Vegas und Vancouver pendelnde US-Amerikaner hat sich in den vergangenen Jahren auf High Roller-Turniere spezialisiert. 2022 ist der 37-Jährige in der All Time Money List mit jetzt über $42,3 Millionen an Preisgeldern vorbei an Dan Smith, David Peters und Erik Seidel auf Platz fünf gesprungen.