Drama um Daniel Negreanu

Auf 10♣️4♣️2♦️ floppte Negreanu ein Set und es gingen weiter 2.500.000 Chips pro Spieler in den Pot. Nach der 10♠️ am Turn snap-callte der sechsfache WSOP Barcelet-Gewinner schließlich mit einem Full House zum All-in. Nur vier Outs musste „Kid Poker“ fürchten, die letzten zwei Tens und die letzten zwei Kings im Deck. Und tatsächlich drehte der Dealer am River den K♠️ zum besseren Full House für Foster um, sodass Negreanu eine brutale Bruchlandung erlebte.