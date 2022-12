Rekordbeteiligung bei GGPoker High Roller

Wie schon bei Ponakovs Sieg im Februar hat auch Elio Fox den Final Table erreicht. Der in Mexiko lebende US-Amerikaner gewann 2011 den Main Event der World Series of Poker Europe in Cannes für €1,4 Millionen und 2018 in Las Vegas dann sein zweites und bisher letzten Bracelet. Insgesamt bring es Fox live auf über $11 Millionen an Turnierpreisgeldern.