Knossi gewinnt Premiere von Streaming Aces

Gespielt wurde das Sit & Go mit einer Rebuy-Phase, in der bis zu zwei weitere Entries möglich waren. Knossi nutzte dies, um seinen Mitspielern gleich zu Beginn verbal und pokertechnisch auf den Zahn zu fühlen. Im Ergebnis stand zwar sein erstes Ausscheiden nach nur wenigen Minuten, aber Knossi versicherte: „Jetzt weiß ich genau, wie die alle spielen, wenn ich den Rebuy nehme.“

Zunächst traf zum Beispiel Dillan nach Preflop-All-in mit A♥4♥ gegen Pocketjacks von Nova den Nutflush. Dillan lag nach der Hand in Führung, Nova musste mit Platz fünf und €5.000 vorliebnehmen. Etwas später war Dillian selbst mit Pocketjacks unterwegs und gegen Knossi mit K♦Q♣All-in. Diesmal traf Knossi die Q♠ und ging mit diesem Double-Up in Führung.

Ein Coinflip sorgte dann für die Entscheidung zugunsten des Gastgebers. Knossi traf in der letzten Hand mit 4♦4♣ gegen J♣8♥ von Rewi auf 7♣Q♦2♥2♣4♠ ein Full House und trug sich als erster Spieler in die Siegerliste von Streaming Aces ein.

Die von Knossi eingespielten €50.000 Prämie gehen, so hat es seine Mutter vor der Sendung beschlossen, an einen Gnadenhof für Tiere. Rewi spendet seine €20.000 für Platz zwei an die Kinderkrebshilfe. Auch die Preisgelder von Nova und Nico gehen an von ihnen ausgewählte Organisationen, während Online-Qualifikant Dillan seine €10.000 dafür nutzen wird, seine Finanzen nach dem Master Studium neu zu ordnen.

Die nächste Ausgabe von Streaming Aces wird am 23. Mai stattfinden, wieder mit Knossi als Gastgeber und Spieler in einer Person. Welcher Qualifikant es diesmal mit den Topstars der deutschen Streaming-Szene live am Pokertisch aufnehmen wird, stellt sich beim Online-Finale am 20. Mai 2023 heraus. Neben dem Startplatz für „Streaming Aces“ werden bei der Online-Qualifikation über GGPoker.de zusätzlich auch 10.000€ an Preisgeldern ausgespielt.