Der Traum von der WSOP

Walandis Milonas ist im Sommer 2023 dabei, wenn in Las Vegas das wichtigste Pokerturnier der Welt gespielt wird. Walandis hat sich online über die „Mein Vegas“-Promotion von GGPoker.de für den Main Event der World Series of Poker qualifiziert, und in gewisser Weise schließt sich damit ein Kreis für den Bielefelder.