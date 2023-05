Mühlöcker Zweiter im Heads-Up Drama

Heads-Up Drama um Mühlöcker

Das Finale beim $10.3000 Super MILLION$ am Dienstagabend war an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende lieferten sich Thomas Mühlöcker und Joni Jouhkimainen ein packendes Duell um den Sieg, das der Finne letztlich zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Joni Jouhkimainen

© PokerGO