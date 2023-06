Turniererfolg für Poker-Streamer

In der entscheidenden Phase bezwang er seinen kanadischen Kontrahenten mit J3, einer Hand, die beim Poker eher zu den schlechteren Starthänden zählt. Damit konnte Rene seinen Einsatz von $88 fast versechzigfachen. Der Twitch-Streamer wird in zwei Wochen sein Glück bei der aktuell laufenden WSOP in Las Vegas versuchen. Im Mittelpunkt steht die Teilnahme am legendären Main Event, bei dem es für den Sieger um die 10 Millionen Dollar zu gewinnen gibt.