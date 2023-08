Negreanu fordert Polk im Heads-Up

Vor zweieinhalb Jahren kassierte Daniel Negreanu an den Online-Tischen gegen Doug Polk eine empfindliche Niederlage. Heute Nacht gibt es die Revanche, diesmal am Live-Tisch im PokerGO Studio in Las Vegas zur zweiten Runde von ‚High Stakes Duel 4′.

Daniel Negreanu

© Lennart Hennig

von Robin Scherr 24.08.2023 • 11:32 Uhr