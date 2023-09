Altstars domieren beim Poker Masters

Den Sieg beim ersten $25.000 No-Limit Hold‘em (Event #7) schnappte sich Nick Schulman, der im Sommer sein viertes WSOP-Bracelet in Las Vegas gewonnen hat. Im top-besetzten Finale verwies er Nick Petrangelo ($242.000), den frischgebackenen Poker Hall of Famer Brian Rast ($165.000) und Chris Brewer ($121.000) auf die Plätze zwei bis vier. Insgesamt wurden bei 44 Entries $1.100.000 an Preisgeldern ausgespielt, davon gingen $374.000 an Schulman.