Der irre Lauf des Leon Sturm

Am Sonntagabend bot sich Sturm bei der $10.000 Heads-Up NLH Championship (124 Teilnehmer) die große Chance nach seinem Sieg in Las Vegas, als er beim $50.000 High Roller $1,5 Millionen abräumte, auch online sein erstes Bracelet zu gewinnen. Letztlich war aber im Halbfinale für ein Preisgeld in Höhe von $121.347 Endstation. Den Sieg und $424.697 holte sich der Russe Artur Martirosian vor dem Österreicher Petr Knopp ($242.684.).