Der irre Lauf des Ole Schemion

Ole Schemion hat seine Ausnahmestellung in der deutschen Poker-Community einmal mehr bestätigt. Der in Österreich lebende Pro gewann am Dienstag zum vierten Mal das größte wöchentliche High Roller-Turnier bei GGPoker und über $300.000.

Ole Schemion

© PokerGO

von Robin Scherr 06.09.2023 • 08:32 Uhr