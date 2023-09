Millionen-Downswing bei Nik Airball

‚Nik Airball‘ spricht über Mega-Downswing

Der in Österreich lebende deutsche Manfred Hermann aka ‚MissGranger‘ musste sich beim THE BIG $500 Bounty NLH (Preispool $1.245.925) im Heads-up geschlagen geben, was bei einem Bounty-Turnier doppelt schmerzhaft ist. Hermann verpasste dadurch nicht nur sein erstes WSOP-Bracelet, sondern auch die zwei höchsten Kopfgelder. In der Summe kam Hermann auf $47.164 Preisgeld plus $3.234 an Bounties, während sein Kontrahent ‚Ispanec‘ aus Moldawien zu seiner Prämie von $47.281 satte $58.852 an Bounties kassierte.