Poker Masters vor dem Start

Beim Poker Masters 2023 in diesem Jahr zehn No-Limit Hold‘em-Turniere mit Buy-Ins zwischen $10.000 und $50.000 gespielt. Neben den regulären Preisgeldern geht es wie gewohnt auch um Ranglistenpunkte, um den Player of the Series zu ermitteln. Auf den Champion wartet neben dem prestigeträchtigen Purple Jacket auch eine Prämie von $50.000. Im vergangenen Jahr setzte sich Sean Winter mit einem Turniersieg und einem zweiten Platz in der Gesamtwertung vor GGPoker Ambassador Jason Koon durch, der zum Abschluss den $50.000 Main Event gewonnen hatte.