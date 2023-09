Stephen Chidwick gewinnt das Poker Masters

Acht Spieler waren in das Finale beim $50.000 No-Limit Hold‘em gestartet, so dass es zunächst um das Erreichen der sechs bezahlten Plätze für den mit $2.100.000 gefüllten Preispool ging. Entsprechend umkämpft war die Anfangsphase und es dauerte knapp drei Stunden, ehe mit Ren Lin und Cary Katz die zwei Spieler ohne Preisgeld feststanden.

Damit stand Chidwick als Gewinner des mit $50.000 dotierten ‚Purple Jacket‘ der Poker Masters fest und war im Heads-up trotz 1:5-Rückstand drauf und dran auch noch seinen zweiten Turniersieg zu feiern. Doch Jaffe bekam das Match rechtzeitig wieder in den Griff und hatte am Ende das nötige Quäntchen Glück. In der letzten Hand dominierte Chidwick nach Preflop-All-in mit A♠9♦ gegen A♦3♥, doch die 3♣ am River verhinderte den Double und machte Jaffe zum Champion.