Super Sunday bei GGPoker

Auch am kommenden Sonntag steht bei Online-Poker-Anbieter GGPoker die WSOP Online International im Fokus. Mit dem ‚Super Sunday‘ richtet sich am 24. September aber auch ein besonderes Angebot exklusiv an Pokerspieler*innen aus Deutschland.

GGPoker - weltweit größter Pokerraum

© GGPoker

von Robin Scherr 22.09.2023 • 17:07 Uhr