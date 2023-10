High Roller Bowl geht an Ike Haxton

Der Super High Roller Bowl ist das teuerste Turnier des Jahres im Rahmen der PokerGO Tour, entsprechend erlesen war das 20-köpfige Teilnehmerfeld und schließlich auch die Besetzung am Finaltag. Großer Favorit bei noch sechs Spieler war Haxton, der mit 3.005.000 Chips vor Chris Brewer (845.000) in Führung lag.

Ein Selbstläufer wurde es allerdings nicht für den 30-Jährigen, was vor allem an Andrew Lichtenberger lag. „Lucky Chewy“ brachte durch den Bustout von Brewer auf Platz fünf die Moneybubble zum Platzen, schickte danach auch Jason Koon ($600.000) und Stephen Chidwick ($960.000) an die Rail.

Zu den Beginn des Heads-up lag Lichtenberger dadurch vorne, doch die Führung wechselte mehrfach und am Ende hatte Haxton das bessere Finish. Mit A♠7♠ callte er eine 3-Bet, raiste auf 3♦3♠2♠ All-in und bekam den Snapcall von Lichtenberger mit K♦K♣. Direkt am Turn fiel die Q♠ zum Flush für Haxton. Nach der 6♣ am River blieben Lichtenberger nur noch fünf Big Blinds, die zwei Hände später mit 9♦3♥ gegen 10♦7♣ verloren gingen.

Mit dem Titelgewinn und der Siegprämie von $2.760.000 hat sich Haxton in der All-Time Money-List mit aktuell knapp $43 Millionen auf Platz zehn hochgearbeitet. In der Rangliste für 2023 hat Haxton mit $12,9 Millionen sogar die Führung vor WSOP-Champion Daniel Weinman ($12,1 Millionen) und Chris Brewer ($11,9 Millionen) übernommen. Lichtenberger kassierte als Runner-up $1.680.000, springt in der Geldrangliste mit jetzt $17 Millionen von Platz 67 auf 56.