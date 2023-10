Negreanu jammert über schlimmstes Jahr seiner Karriere

Vor einem Jahr war die Pokerwelt von Daniel Negreanu ergebnistechnisch in bester Ordnung. Als Champion des $300K Super High Roller Bowl in Las Vegas gewann er im Oktober 2022 über $3,3 Millionen – die höchste Siegprämie und das zweithöchste Preisgeld seiner gesamten Karriere. Das Spieljahr schloss der GGPoker Ambassador dadurch, trotz einer schwierigen WSOP, mit einem Profit von $1,6 Millionen ab.

In 2023 fehlt ihm bisher das ganz große Ergebnis. Und nachdem die WSOP erneut nicht nach Wunsch gelaufen ist, droht dem 49-Jährigen laut eigener Aussage bei X (ehemals Twitter) das zweite Verlustjahr seiner Karriere. Genaue Zahlen wird Negreanu erst wieder zum Abschluss des Jahres präsentieren. Er ließ aber durchblicken, dass ein großer Wurf hermuss, um ein Minus zu vermeiden.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Als Hauptgrund für das schwache Jahr, gibt der in Las Vegas lebende Kanadier an, dass er einfach zu viel Poker gespielt hat: „Wenn ich zu oft spiele, ist mir das Event, an dem ich teilnehme, egal. Wenn ich zwischen den Events längere Pausen habe, freue ich mich darauf und gebe mein Bestes.“