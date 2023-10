Weltrekord bei WSOP Online

Bert Stevens holt das Bracelet beim Rekordturnier

Zum Abschluss der WSOP Online standen die beiden größten Events der Series auf dem Spielplan. Beim $5.000 Main Event waren $25 Millionen an Preisgeldern garantiert, am Ende sorgten dann 6.023 Entries für den Rekord-Preispool in Höhe von $28.609.250. Die alte Bestmarke aus 2020 lag bei $27.559.500.