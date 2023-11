Flauer deutscher Start bei WSOP Europe

Im King‘s Resort in Rozvadov an der deutsch-tschechischen Grenze wird aktuell die World Series of Poker Europe gespielt. Aus deutscher Sicht verliefen die ersten Events durchwachsen, doch das könnte sich heute beim NLH Colossus ändern.

Dennis Magro

© WSOP Europe

von Robin Scherr 06.11.2023 • 14:06 Uhr