Martirosian Rekordsieger der GGMillion$

Bei insgesamt 176 Entries wurden in dieser Woche $1.760.000 beim GGMillions auf die ersten 20 Plätze verteilt. Aus deutscher Sicht schafften es zwei Spieler ins Geld. Benjamin Rolle musste sich mit Platz 11 für $32.278 Preisgeld begnügen, Alex Tkatschev schaffte als Shortstack den Sprung an den Final Table. Mehr war dann aber nicht drin für den deutschen Pro, Platz neun brachte ihm ein Preisgeld in Höhe von $51.105.