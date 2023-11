NBA-Legende spielt WSOP Paradise

Tony Parker am Start

Frankreichs Basketball-Legende Tony Parker spielte von 2001 bis 2019 für die San Antonio Spurs in der NBA. Als Point Guard gewann insgesamt vier NBA-Meisterschaften (2003, 2005, 2007, 2014), wurde einmal zum NBA Finals MVP ernannt und sechsmal für das NBA All-Star-Team nominiert. Seine Karriere als Basketballer beendete er 2019. In diesem Jahr schrieb er aber nochmals Geschichte, als er im August als erster französischer Basketballer in die NBA Hall of Fame aufgenommen wurde.