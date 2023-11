Nils Pudel unter den letzten Acht beim WSOPE Main Event

Am vierten Spieltag der €10.350 European Championship wurde das Klassement noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt. Auf dem Weg zum Final Table erwischte es mit dem Franzosen Jacob Amsellem (29./€41.500), den beiden Italienern Dario Sammartino (14./€59.900) und Andrea Radicchi (10./€91.000) sowie Yulian Bogdanov (9./€115.300) aus Bulgarien gleich vier Spieler, die zu Beginn des Tages noch in den Top Ten platziert waren. Auch für den deutschen Pro Timo Kamphues (20./€49.300) und den dreifachen Bracelet-Gewinner Davidi Kitai (33./€35.500) platze der Traum vom Sieg trotz guter Ausgangsposition vorzeitig.

Sehr gut lief es dagegen für Nils Pudel. Der in Wien lebende Deutsche war als Shortstack in den Tag gestartet, konnte seinen Stack aber schnell ausbauen und hatte am Ende das Quäntchen Glück auf seiner Seite. Bei noch neun Spielern war er vor dem Flop mit A♠Q♦ gegen A♥K♥ von Bogdanov All-in, floppte aber die letztlich entscheidende Q♥ und verdoppelte auf 13 Millionen Chips. Den Spieltag schloss er schließlich mit 9.875.000 Chips auf Platz vier ab.