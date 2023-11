Paradiesische WSOP-Vorboten

Einzige Voraussetzung ist, dass Ergebnisse von beiden Veranstaltungen vorliegen. Die $100.000 gibt es also dann, wenn ein Bracelet-Gewinner der (Live) WSOP in Las Vegas auch ein Bracelet bei der WSOP Paradise gewinnt.

Selbst Allen Kessler, ein absoluter Profi in Sachen Boni und Promotion, hatte nichts zu meckern. Im Gegenteil, er überlegt, seine bisherigen Pläne für den Dezember über Board zu werfen, um auf die Bahamas zu fliegen. Er benötigt „nur“ eine ITM-Platzierung auf den Bahamas für den $5.000-Bonus. David Williams, der aktuell bei Poker After Dark‘s Game of Gold (https://www.sport1.de/news/poker/2023/11/neue-pokershow-anders-als-alle-anderen) zu sehen ist, und Christian Harder spekulieren dagegen bei jeweils zwei Finaltischen in Las Vegas auf den $25.000-Bonus.