Der irre Lauf des GGPoker QualifieDer irre Lauf des GGPoker Qualifiersrs

Bei insgesamt 43 Entries galt es hier die sechs bezahlten Plätze und damit Spieltag 2 im Atlantis Resort zu erreichen. Ein alles andere als leichtes Unterfangen, denn bei noch 13 Spieler zeigte die Turnierlobby ausnahmslos Profispieler, wie den US-Amerikaner David Peters oder die beiden Kanadier Daniel Dvoress und Matthew Stumpf an. Doch um 4:30 Uhr in der Früh war es ausgerechnet Fabian, der den deutschen Bracelet-Gewinner Christian Rudolph ausschaltete und die Bubble zum Platzen brachte.

„Du Schatz, wir müssen auf die Bahamas!“

„Und plötzlich weiß ich, ich bin in einem $25.000-Turnier im Geld. Ich habe danach erstmal meine Verlobte geweckt und ihr gesagt „Du musst irgendwie versuchen Urlaub zu nehmen, wir fliegen Montag, spätestens Dienstag auf die Bahamas““, erinnert sich Fabian an die Nacht. Bevor die Vorbereitungen begannen, kontaktierte Fabian noch den Support, um alles verifizieren zu lassen. „Ich konnte es zu dem Zeitpunkt gar nicht glauben, habe den Support ziemlich genervt. Aber ich wollte einfach sichergehen, bevor ich für viel Geld Flüge buche.“

„Irgendwann hatten wir alles gemanagt, die Flüge gebucht, die Koffer gepackt, und am Dienstagmorgen hat mein Vater uns nach Köln gefahren, um von dort aus mit dem ICE zum Frankfurter Flughafen zu fahren.“ Über die Route Frankfurt, Toronto landete Fabian, der beruflich in der Finanzbranche tätig ist, mit seiner Verlobten schließlich am Mittwochvormittag in Nassau. „Zwei, drei Stunden später haben wir uns in die Strandliegen im Atlantis gelegt und da erst wirklich realisiert, dass alles geklappt hat und wir auf den Bahamas sind. Und auf Paradise Island, da wird der Name zum Programm. Es ist einfach paradiesisch hier.“