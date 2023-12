Jahresabschluss der PokerGO Tour

Direkt zum Jahresauftakt sorgt die PokerGO Tour für Spannung in der High-Roller-Szene. Zum Abschluss der Season 2023 geht es bei der PGT Last Chance Series in Las Vegas nicht nur um lukrative Preisgelder, es ist gleichzeitig die letzte Chance zur Qualifikation für das PGT Championship $1.000.000 Freeroll.

Im Rahmen der PGT Last Chance Series werden vom 2. bis zum 7. Januar im PokerGO Studio sechs No-Limit Hold‘em Events mit jeweils $10.000 Buy-in und unlimited Re-Entries gespielt. Dabei geht es insbesondere auch um wertvolle Punkte für die Jahreswertung, denn die Top 40 qualifizieren sich für das Championship Freeroll und spielen am 9. und 10. Januar um $1 Million an Preisgeldern. Zudem gibt es zwei Dream Seats zum Freeroll für die beiden besten Spieler der PGT Last Chance-Rangliste.

Sicher qualifiziert sind unter anderem Isaac Haxton, Chris Brewer, Daniel Weinman, Stephen Chidwick und Alex Foxen. Zahlreiche andere Top-Spieler laufen dagegen Gefahr noch aus den Top 40 rauszufliegen. GGPoker Ambassador Jason Koon zum Beispiel nimmt aktuell mit 1.162 Punkten Rang 33 ein und hat nur 198 Punkte Vorsprung auf den auf Rang 47 lauernden Dan Smith (963 Punkte). Dazwischen liegen unter anderem Daniel Negreanu (35./1.117), Ben Lamb (36./1.108), Maxx Coleman (37./1.097), Chino Rheem (43./1.029), Nacho Barbero (44./1.014), Andrew Lichtenberger (45./1.001) und Jim Collopy (46./982).

Poker Masters 2023 Champion Stephen Chidwick

Und wie steht es um die Kandidaten aus Deutschland uns Österreich? Dass Jan-Peter Jachtmann (14./1.420) und Leon Sturm (20./1.304) noch aus den Top 40 fliegen ist rechnerisch möglich, aber extrem unwahrscheinlich. Gleiches gilt für Erik Seidel, Chance Kornuth und Phil Hellmuth. Auch der Österreicher Max Neugebauer (25./1.250) dürfte einen Platz bei der PGT Championship sicher haben.

Auf der Kippe stehen dagegen Daniel Smiljkovic (34./1.143) und Jonas Kronwitter (42./1.032). Insbesondere bei Kronwitter ist es fraglich, ob er überhaupt versuchen wird, sich noch in die Top 40 zu spielen. Denn er erzielte seine acht Cashes in dieser Season ausschließlich in seiner Paradedisziplin Pot-Limit Omaha.