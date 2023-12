Karibik-Millionär am GGMillion$ Finaltisch

Vor wenigen Tagen hatte Samuel Mullur erst seinen größten Zahltag überhaupt. $2,7 Millionen bei der WSOP Paradise. Ein weiterer Titelgewinn würde Mullur $299.880 Preisgeld in die ohnehin gut gefüllte Bankroll spülen, aber die Konkurrenz ist wie gewohnt extrem stark. In Führung liegt der aktuell in Uruguay lebende Russe Alexey Borokov mit überragenden 136,7 Big Blinds, vor Christian Rudolph mit 92,4 BBs. Der Deutsche Pro hat in den vergangenen Monaten mehrfach den Final Table beim GGMillion$ gespielt, das ganz große Ergebnis bisher aber verpasst. Vor einer Woche musste er sich beim Rekordsieg von Artur Martirosian (Titelgewinn Nummer acht) mit Platz sechs zufriedengeben. Mullur, der für den Sieg auf den Bahamas sensationelle $2,9 Millionen kassiert hat, bringt es als Dritter auf solide 64,7 BBs.