Die ersten Wege zur WSOP 2024

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, aber die 55. World Series of Poker wirft ihre Schatten voraus. Die größte Poker-Veranstaltung der Welt in Las Vegas findet 2024 vom 28. Mai bis zum 17. Juli statt, und bei GGPoker haben Pokerspielerinnen und Pokerspieler aus Deutschland schon ab Mitte Januar die Chance das Ticket für den Main Event online zu lösen.

Die WSOP hat im Jahr 2023 alle wichtigen Bestmarken gebrochen, klar im Fokus stand dabei der Main Event in Las Vegas. Mit 10.043 Teilnehmern und einem Preispool in Höhe von $93.399.900 wurde endlich der Uralt-Rekord aus dem Jahr 2006 (8.773 Teilnehmer) geknackt. In diesem Jahr wird der Main Event vom 3. bis zum 17. Juli gespielt und die Verantwortlichen werden alles daransetzen, die Zahlen noch einmal zu steigern.