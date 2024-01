GPT-Award an GGPoker

Pokerfans aus aller Welt haben einen großen Einfluss auf die Verleihung der Global Poker Awards, denn im Vorfeld werden die Nominierten in fast allen Kategorien über ein öffentliches Pre Voting ermittelt. Zu den Ausnahmen zählt die Kategorie ‚GPI Award of Merit‘ und hier hat der Veranstalter Global Poker Index bereits am Donnerstag bei X den Gewinner bekanntgegeben.

Die Wahl fiel nicht wirklich überraschend auf Online-Poker-Anbieter GGPoker, der mit der neuen Reality-Pokershow ‚Game of Gold‘ nicht nur die Pokerszene begeistern konnte. Die insgesamt zwölf Episoden der Gameshow wurden exklusive bei YouTube veröffentlicht und erreichten über 4 Millionen Aufrufe.

Fest stehen auch die GPI Player of the Year, da dieses Ranking wie immer die Live-Ergebnisse des vergangenen Jahres widerspiegelt. Das weltweite POY-Ranking hat Bin Weng (5.008,99 Punkte) mit deutlichem Vorsprung vor Jose Nacho Barbero (4.387,72) aus Argentinien gewonnen. Der In Philadelphia lebende Pokerpro gewann 2023 sechs Turniere, darunter den WSOP Circuit Las Vegas Main Event, die WPT Seminole Hard Rock Showdown Championship, das WPT EveryOne for One Drop und zum Abschluss im Dezember das $25.000 High Roller der WPT World Championship.

Die Awards in den Kategorien ‚GPI Female Player of the Year‘ und ‚GPI Mid-Major Player of the Year‘ gehen an die Kanadierin Kristen Foxen und den US-Amerikaner Nick Pupilo.

