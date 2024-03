Sitzt Tom Dwan auf $30 Millionen Schulden?

Im Gegenteil, die Schuldensituation scheint sogar viel größerer Dimensionen zu haben als bisher angenommen. Dies verriet zumindest Doug Polk in einem Livestream aus dem Pokerclub „Poker At The Lodge“, dessen Miteigentümer er ist. Nach seinem Kenntnisstand beläuft sich der Schuldenberg von Dwan auf unfassbare $30 Millionen, und es sind Gläubiger dabei, bei denen man lieber keine Schulden hat: „Die Leute mit den größeren Beträgen sind Leute, bei denen du wirklich sicher gehen solltest, dass sie ausgezahlt werden... Die sind gefährlicher.“

Dass die Aussagen von Polk ernst zu nehmen sind, dafür spricht, dass er bereits Anfang März bei X angekündigt hatte, sich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Polk ist extrem gut vernetzt in der Pokerszene, und nach der Kritik an seiner Person im vergangenen Jahr (Der Elefant im Poker Raum https://www.sport1.de/news/poker/2023/05/der-elefant-im-poker-raum ), darf man davon ausgehen, dass er sich nicht ohne das nötige Hintergrundwissen öffentlich zu dieser Aussage verleiten lässt.

Das sieht auch Pokerpro Charlie Carrel, der jahrelang von Polk öffentlich ins Visier genommen wurde. Er äußerte sich in einem Video auf seinem YouTube-Kanal zu Polks Aussage wie folgt: „Trotz des Ärgers, den ich in der Vergangenheit mit Doug hatte, denke ich nicht, dass er der Typ ist, der so ein Statement öffentlich in einem Pokerstream raushaut, ohne tatsächlich über gute Informationen dazu zu verfügen.“