Erik Seidel eröffnet Jagd auf „Goldenen Adler“

Erik Seidel kam mit einem beachtlichen Chip-Vorsprung an den Finaltisch des Event #1, doch nachdem er bei seinen ersten vier All-ins des Tages leer ausging, schien es, als würde er den ersten Platz mit dem Preisgeld von 145.000 Dollar und seinen zweiten Karrieretitel beim U.S. Poker Open verfehlen.

Der „Hall of Famer“ ließ sich jedoch von dem anfänglichen Pech nicht beirren, und das Kartendeck belohnte ihn, als er mit einer Doppel-Eliminierung im Spiel zu dritt Eric Afriat und Dylan Linde aus dem Turnier nahm und es auf spektakuläre Weise abschloss.

Die Chip-Führung wechselte schnell wieder zu Seidels Gunsten, als er sich einen Aufdoppler durch Linde sicherte und dann einen großen Teil von Afriats Stack übernahm, als sein am River erreichtes Full House etwas besser als das von Afriats war.

Mit Afriat und Linde, die beide knapp unter zehn Big Blinds saßen, gelang Afriat eine Verdopplung durch seinen Mitstreiter mit wenig Chips, was Linde mit nur einem Small Blind zurückließ. Afriat brachte seine Chips in der nächsten Hand mit einem Paar Neuner in die Mitte, Linde war mit nur noch einem Small Blind involviert. Doch Seidel wachte mit Assen im Big Blind auf.