Mal wieder Ole Schemion

Die deutschen High Roller spielen bleiben auch in der Schlussphase der GGMillion$ Week bei GGPoker in der Erfolgsspur. Ole Schemion hat sich am Montag in die Siegerliste eingetragen, Daniel Smiljkovic steht im Finale beim Main Event.

Ole Schemion

© Rational Intellectual Holdings

von Robin Scherr 09.04.2024 • 14:20 Uhr