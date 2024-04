ManCity Legende Sergio Agüero gewinnt Bounty-Turnier

Dass Agüero ein enthusiastischer Pokerspieler ist, wissen wir spätestens seit dem letzten Jahr. Der Argentinier spielte die WSOP in Las Vegas und die WSOP Paradise auf den Bahamas, erreichte in Las Vegas sogar einen beachtlichen 19. Platz für $88.506 beim hochklassig besetzten $50.000 WSOP High Roller. Bei der GGMillion$ Week hat er jetzt bewiesen, dass er auf diesem Niveau sogar Turniere gewinnen kann.

Beim $2.500 Super Monday Heater (Bounty Turbo) mit 104 Entries setzte er sich gegen zahlreiche Top-Spieler wie Niklas Astedt, Johannes Straver oder Sami Kelopuro durch. Im Heads-up kam es dann zum Duell mit seinem Landsmann Damian Salas. Agüero behielt auch gegen den WSOP Main Event Champion von 2020 die Oberhand und kassierte für den Sieg $21.589 Prämie plus $31.837 an Bounties.

Auch die erfolgsverwöhnten deutschen High Roller haben in der vergangenen Woche einige Erfolge gefeiert. Alex Tkatschev gewann das $2.625 Thursday Deepstack HR für $67.980. Christian Rudolph setzte sich beim $1.050 Wednesday Heater HR im Hedas-Up gegen den Österreicher Stefan Jedlicka ($11.614) durch und kassierte $19.810. Leonard Maue musste sich beim $3.000 Super Monday Saver im Heads-up dem Tschechen Roman Hrabec ($45.143) geschlagen und mit $33.564 zufriedengeben, gewann einen Tag später aber das $1.050 Tuesday Heater HR für weitere $30.541.

Der Österreicher Bernhard Binder und Oliver Weis feierten ebenfalls Turniersiege, räumten dabei sogar sechsstellig ab. Binder setzte sich gleich zu Beginn der Series beim $525 Super Kickoff Bounty Hunters HR in einem Feld mit 3.466 Entries (Preispool $1.733.000) durch und räumte $83.968 Sieprämie plus $87.407 in Form Bounties ab. Weis gewann das $10.300 Omaholic Super High Roller für $144.976 Preisgeld.