„Schmutzige Windel“ wird zum Straight Flush

Nicholas Rigby wurde am Samstag bei der World Series of Poker (WSOP) 2024 durch seine Markenzeichen-Hand, die er „Dirty Diaper“ nennt, auf der Bubble gerettet, als er einen Straight Flush traf. Die zweithöchste Pokerhand nach dem berühmten „Royal Flush) ist äußerst selten. Der Poker-Spieler aus Pittsburgh, der 2021 und 2023 tiefe Runs im Main Event hatte, teilte PokerNews die wilden Details der Hand mit, die sich an Tag 1c des Events #5: $1.000 Mystery Millions No-Limit Hold‘em abspielten.