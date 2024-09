Teuerster Bad Beat aller Zeiten?

Isaac Baron wurde beim Main Event der WSOP Online auf GGPoker vor wenigen Tagen Vierter. Dafür kassierte er enorme $1.8 Millionen. Bei 6.146 Spielern ein großartiger Erfolg und irre viel Geld. Könnte man meinen. Doch es ist anzunehmen, dass Baron nach seinem Ausscheiden nur sehr schlecht in den Schlaf gekommen ist. Wenn er sich überhaupt schon beruhigt hat, nach dem was ihm passiert ist. Geschichten über „Bad Beats“, also unglücklich verlaufenen Pokersituationen, sind so alt wie das Spiel selbst. Ob in 1 Cent/2 Cent Homegame-Runden oder in Multimillionen-Pötten in Casino-Hinterzimmern von Macao, es passiert immer und überall.