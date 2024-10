Deutsche Welle bei GGMillion$

Nach einem mauen Sommer sorgen die deutschen Pokerpros beim $10.300 GGMillion$ wieder regelmäßig für Schlagzeilen. Vor einer Woche trug sich erstmals Martin Finger in die Siegerliste ein, heute Abend steht Alexander Tkatschew im Finale beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier.

Nach einem mauen Sommer sorgen die deutschen Pokerpros beim $10.300 GGMillion$ wieder regelmäßig für Schlagzeilen. Vor einer Woche trug sich erstmals Martin Finger in die Siegerliste ein, heute Abend steht Alexander Tkatschew im Finale beim größten wöchentlichen High-Roller-Turnier.

Im September schrammte der vierfache WSOP-Bracelet-Gewinner Dominik Nitsche gleich zweimal in Folge als Runner-Up knapp am Sieg beim GGMillion$ vorbei, konnte sich aber mit insgesamt $596.000 an Preisgeldern trösten. Besonders kurios war, dass Nitsche beide Male im Heads-up gegen den Briten Sean Boyle den Kürzeren zog.